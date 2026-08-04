حذّر خبراء تغذية من مخاطر صحية قد تنجم عن موجة جديدة اجتاحت منصة «تيك توك»، بعدما تحولت الزبدة من مكون يستخدم في الطهي إلى محور لمقاطع فيديو يستهلك فيها مؤثرون كميات كبيرة منها، في محتوى حصد ملايين المشاهدات وأثار جدلاً واسعاً.

وانتشرت خلال الأيام الماضية مقاطع يظهر فيها صناع محتوى وهم يتناولون قوالب كاملة أو كميات كبيرة من الزبدة، أحياناً بعد غمسها في أنواع مختلفة من الصلصات، في محاولة لجذب التفاعل وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وكانت صانعة المحتوى ماري ألكسيس من أبرز الوجوه التي ساهمت في انتشار هذا الاتجاه، بعدما تجاوزت مشاهدات مقاطعها 10 ملايين مشاهدة، ما دفع عدداً كبيراً من المستخدمين إلى تقليدها.

وحذّرت صوفي ميدلين، استشارية التغذية في مؤسسة «سيتي دايتيشنز» البريطانية من أن الإفراط في تناول الزبدة بشكل يومي قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، فضلاً عن التسبب في زيادة الوزن نتيجة احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

وأوضحت أن تناول الزبدة بين الحين والآخر لا يمثل مشكلة، لكن تحويلها إلى عنصر أساسي في كل وجبة يحرم الجسم من أطعمة أكثر فائدة، مثل الخضراوات والحبوب الكاملة، مؤكدة أن النمط الغذائي المتوازن هو العامل الحاسم في الحفاظ على الصحة.

وأشار الخبراء إلى أن قالب زبدة يزن نحو 250 غراماً يحتوي على ما يقارب 1860 سعرة حرارية، وهي كمية تعادل الاحتياج اليومي لشخص بالغ، إضافة إلى نحو 130 غراماً من الدهون المشبعة، وهو ما يتجاوز عدة أضعاف الكمية اليومية الموصى بها.

ورغم ذلك، يؤكد المختصون أن الزبدة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، منها فيتامينات A وB12 وكميات من فيتاميني D وE، لكنها ليست المصدر الوحيد لهذه العناصر، ويمكن الحصول عليها من بدائل أكثر فائدة وأقل احتواء على الدهون المشبعة، وفي مقدمتها زيت الزيتون الذي تشير الدراسات إلى دوره في خفض الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب.

ويعود انتشار الاهتمام بالزبدة إلى أواخر العقد الأول من الألفية، مع ظهور ما يعرف بـ«القهوة المقاومة للرصاص» التي تمزج القهوة بالزبدة باعتبارها وسيلة لتعزيز الشعور بالشبع والتركيز.

إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن استهلاكها يجب أن يظل في حدود الاعتدال، محذّرين من الانسياق وراء الترندات الغذائية على وسائل التواصل الاجتماعي دون الاستناد إلى توصيات علمية، لأن العادات اليومية هي التي تحدد التأثير الحقيقي على صحة الإنسان.