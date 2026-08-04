احتضن مسرح مراوة بمنطقة الباحة، مساء البارحة الأولى، حفلاً جماهيرياً كبيراً أقامه أهالي منطقة الباحة ومحبو النادي الأهلي من مختلف مناطق المملكة احتفاءً بتتويج النادي الأهلي بالنخبتين في ليلة استثنائية جسّدت حجم المحبة التي يحظى بها الكيان الأهلاوي، وجمعت قياداته ونجومه وجماهيره وسط أجواء غلب عليها الفرح والفخر.

وشهد الحفل حضوراً كبيراً تقدمه رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور خالد الغامدي، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، إلى جانب عدد من نجوم الأهلي القدامى يتقدمهم الكابتن صمدو والمعلق الرياضي غازي صدقة وعدد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية.

وقدّم فقرات الحفل المذيع عبدالله الشهري، الذي أدار الأمسية باحترافية وسط تفاعل كبير من الحضور، واستهلت الأمسية بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها نشيد النادي الأهلي قبل دخول كأسي النخبة وسط تصفيق حار وهتافات الجماهير التي استقبلت أبطالها بحفاوة كبيرة.

وتخللت الحفل قصيدتان للشاعرين علي بن عيضة الزهراني، وأحمد الزهري، وألقى بعد ذلك رئيس مجلس الأهلي خالد الغامدي كلمة ارتجالية مؤثرة، خاطب فيها الجماهير قائلاً: «اليوم وأنا أحضر آخر حفلات النادي الأهلي بدون شر أودعكم وأؤكد لكم أن أعظم إنجاز حققته خلال فترة رئاستي لهذا الكيان هو محبتكم أنتم أيها الجمهور فما تحقق من إنجازات كان بفضل الله ثم بفضلكم».

مقدماً شكره للجنة المنظمة ولأمين منطقة الباحة ولكل من أسهم في إنجاح الحفل، مثمناً وفاء جماهير الأهلي التي ساندت النادي في مختلف المراحل، داعياً الله أن يوفقه في المرحلة القادمة، وأن يكون القادم أفضل للنادي الأهلي، وسط تصفيق حار وتأثر كبير من الحضور. من جانبه، أكّد رئيس اللجنة المنظمة الإعلامي حمدان الحمدان، أن ما حققه الأهلي إنجاز بطولي ليس مستغرباً على نادٍ اعتاد منصات التتويج منذ تأسيسه، ولم يغب يوماً عن المنافسة فهو دائماً بطل أو وصيف. وتواصلت فقرات الحفل بعروض فرقة الدبكة السورية والأوبريت ثم السحب على الجوائز وتكريم الرعاة والداعمين وسط تفاعل كبير من الحضور. واختتمت الأمسية وسط أجواء احتفالية مميزة، إذ صدحت الأهازيج والأغاني الأهلاوية وتراقصت الجماهير التي ملأت أرجاء المسرح واستمرت الاحتفالات حتى ساعات متأخرة من الليل.