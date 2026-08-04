زادت مطالبات تأمين المركبات على شركات التأمين في المملكة العربية السعودية بنسبة 22.2% خلال عام 2025 على أساس سنوي، وذلك بحسب ما أظهره التقرير السنوي لقطاع التأمين، الصادر عن هيئة التأمين.



ووفقاً للتقرير، فإن قيمة مطالبات قطاع تأمين المركبات بلغت 12.1 مليار ريال في العام 2025، مقابل 9.9 مليار ريال في العام السابق.



صافي الأقساط



وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في قطاع تأمين المركبات بنسبة 12.23% في عام 2025 على أساس سنوي، لتبلغ 15.6 مليار ريال، مقابل 13.9 مليار ريال في العام السابق. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 15.4 مليار ريال، مقابل 13.7 مليار ريال في عام 2024، لتزيد بنسبة 12.4% على أساس سنوي، فيما بلغت إيرادات التأمين 14.4 مليار ريال في 2025 مقابل 14 مليار ريال في العام السابق لتزيد بنسبة 2.86%.



وتوقعت هيئة التأمين أن يواصل تأمين المركبات تحقيق نمو إيجابي على المدى القريب، مدعوماً بزيادة عدد المركبات المؤمّن عليها، والمبادرات الهادفة إلى خفض عدد المركبات غير المؤمّن عليها، والتعديلات الأخيرة في الأقساط، مبينة أن استدامة التعافي ستعتمد على الانضباط في الاكتتاب، إلى جانب احتواء التكاليف في ظل ارتفاع نسبة المصارف المسجلة في عام 2025.