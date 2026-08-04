صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ25 مواطناً ومقيماً؛ لتبرع كل منهم بالدم 50 مرة.

وفيما يلي أسماء المتبرعين: عبدالله بن عواد الوافي، والرئيس رقباء محمد بن دخيل بن محمد الأكلبي، ومحمد بن صالح بن أحمد باجنيد، وجنكيز جيلان، ومعاذ بن عمران بن محمد العمراني، وماجد بن عبدالله بن علي الرميح، وعبدالله بن مسلم بن سعد الدوسري، واظهار حسين انتظار حسين، ومشعل بن سند بن بخيت النفيعي، وسعد بن مرزوق بن سعد السبيعي، وسعد بن كرامة بن سالم الجوهي، والوكيل رقيب فيصل بن محمد بن عبدالله العيسي، وعلي بن أحمد بن حسن بايحي، ورافع بن علي بن مصلح الشمراني، وحاتم بن نشمي بن زقم الشمري، وبندر بن سليمان بن أحمد الحمد، وقاسم بن حسين بن أحمد آل عبيد، وعايض بن عبيد بن ناصر مربع، والعقيد فني إبراهيم بن عبدالله بن حمد الرقيبة، ومحمد حسين صالح العطاس، وعايد بن خالد بن نازل الأشجعي، والعريف صالح بن محارب بن عقيل العنزي، وحمزة بن حسين بن حمزة مرزوقي، وعبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن القرينيس، ومحمد بن منصور بن أحمد هزازي.