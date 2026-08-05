شهدت إحدى قاعات محكمة جنايات القاهرة، أمس (الثلاثاء)، لحظات مؤثرة بعدما انهارت الإعلامية السابقة وسيدة الأعمال سارة خليفة فور النطق بالقرار القضائي الصادر بحقها، وسط حالة من الانفعال الشديد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحكمة قررت إحالة أوراق سارة خليفة وشقيقها و11 متهماً آخر إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية المخدرات الكبرى».

وبحسب تقارير محلية، دخلت سارة خليفة في حالة عصبية وانهيار داخل قاعة المحكمة عقب سماع القرار، ورددت: «لن ألبس البدلة الحمراء»، في إشارة إلى زي المحكوم عليهم بالإعدام، وفق ما أورده موقع «القاهرة 24».

وفي المقابل، أعلن محاميها محمد حمودة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على القرار، مؤكداً التقدم باستئناف على الحكم وفق المسار القضائي.

وتواجه الإعلامية السابقة وعدد من المتهمين اتهامات بتأسيس تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المواد المخدرة، إلى جانب اتهامات أخرى، من بينها هتك عرض أحد الأشخاص. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

وتُعد إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية إجراءً قانونياً يسبق إصدار الحكم النهائي في قضايا الإعدام، ولا يُعد حكماً نهائياً بالإعدام.