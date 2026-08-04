قفزت أرباح أرامكو السعودية في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 41.9% لتصل إلى 121.51 مليار ريال سعودي (32.40 مليار دولار)، مقارنة بـ85.63 مليار ريال (22.84 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025؛ وذلك وفق النتائج المالية المعلنة (اليوم الثلاثاء).

وأوضحت الشركة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، رغم الزيادة في تكاليف التشغيل وضرائب الدخل والزكاة الناتجة عن ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة.

نمو صافي الدخل



بلغ صافي الدخل المعدل 125.20 مليار ريال (33.39 مليار دولار) خلال الربع الثاني، فيما بلغت قيمة التعديلات 2.60 مليار ريال (0.69 مليار دولار)، وتشمل تعديل تكلفة الاستبدال وخسائر الموجودات المعدّة للبيع وبنودًا متعلقة بتكاليف التمويل.

ارتفاع الإيرادات الفصلية



وسجلت الشركة إيرادات بلغت 450.77 مليار ريال (120.21 مليار دولار) مقارنة بـ378.83 مليار ريال (101.02 مليار دولار) في الربع الثاني من 2025، بزيادة 19%، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام، رغم انخفاض الكميات المباعة من هذه المنتجات.

تحسن ربعي مستمر



وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 1.15% مقارنة بالربع الأول من 2026 الذي سجل 120.13 مليار ريال (32.04 مليار دولار)، مما يعكس استمرار الزخم المالي والتشغيلي للشركة.

نتائج النصف الأول



وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل بنسبة 33.27% ليصل إلى 241.64 مليار ريال (64.44 مليار دولار) مقارنة بـ181.31 مليار ريال (48.35 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2025؛ نتيجة ارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، رغم زيادة تكاليف التشغيل وضرائب الدخل والزكاة.

التدفقات النقدية



وبلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار) في الربع الثاني، و210.6 مليار ريال (56.2 مليار دولار) خلال النصف الأول. أما التدفقات النقدية الحرة فبلغت 46 مليار ريال (12.3 مليار دولار) في الربع الثاني، و115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار) في النصف الأول، مع تأثرها بزيادة رأس المال العامل بمقدار 51.1 مليار ريال (13.6 مليار دولار) خلال الربع الثاني.