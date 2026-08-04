كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قد تضطر إلى استبعاد أكثر من ثلاث قوائم انتخابية، بسبب اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية لدى مرشح الرئاسة.



وبحسب المصادر، تعتزم اللجنة إخضاع المرشحين لمقابلات مباشرة ومطولة باللغة الإنجليزية، بعد التعاقد مع معهد متخصص لإجراء الاختبارات وتقييم مستوى المرشحين، في خطوة تستهدف التحقق من جاهزية الرئيس القادم للتعامل مع الملفات الدولية وممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي.



وأوضحت المصادر أن عدداً من القوائم تضم نوابًا يتمتعون بإجادة اللغة الإنجليزية، إلا أن الشرط يتركز على مرشح الرئاسة، الأمر الذي قد يدفع بعض القوائم إلى إعادة ترتيب مناصبها أو تغيير مرشحها الأول خلال الساعات القادمة.



وأشارت المصادر إلى أن أسماء بارزة قد تعلن انسحابها الليلة، تفاديًا لاستبعاد القائمة بعد مرحلة التدقيق، خصوصًا مع حساسية معيار اللغة في تحديد أهلية الرئيس.



وتدخل العملية الانتخابية مرحلتها الثانية بفحص قوائم المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس، قبل إعلان القوائم الأولية في 8 أغسطس، فيما تُجرى الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد في 30 أغسطس الجاري.