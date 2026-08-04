ارتفعت وتيرة صراع التعاقد على الدولي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي جاك غريليش بين ناديي الهلال وأتلتيكو مدريد الإسباني، للظفر باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز صفوفهم بالنجم الكبير.



وأشارت صحيفة «theguardian» الإنجليزية أن حدة المنافسة اشتدت بين النادي لكسب خدمات غريليش، وأوضحت أن الهلال تقدم بعرض مالي ضخم في محاولة لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متفوقًا من الناحية المالية على عدد من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب.



ووفقًا لصحيفة «theguardian» فإن إدارة الهلال رصدت راتبًا سنويًا يتراوح بين 20 و23 مليون يورو لإقناع غريليش بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، مستغلة الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب مع مانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد.



ويأتي تحرك الزعيم في وقت يواصل فيه أتلتيكو مدريد متابعة موقف الدولي الإنجليزي، بحيث يضعه المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ضمن أولوياته لتدعيم الخط الهجومي، إيمانًا بقدرة جاك على استعادة أفضل مستوياته في أجواء الدوري الإسباني.



وأوضحت ذات الصحيفة أن أتلتيكو مدريد يواجه عقبة مالية كبيرة، إذ لن يتمكن من إتمام الصفقة إلا إذا وافق مانشستر سيتي على تخفيض قيمة البيع أو السماح برحيل اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وهو ما يمنح الهلال أفضلية واضحة بفضل قوته المالية وقدرته على تلبية مطالب النادي الإنجليزي.



انتقال غريليش إلى أتلتيكو مدريد قد يمنحه فرصة الاستمرار في المنافسة على الألقاب الأوروبية، فيما يعتمد الهلال على مشروعه الرياضي الطموح، إلى جانب العرض المالي المغري، لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في الكرة السعودية.



ولا يقتصر الاهتمام بجاك غريليش على الهلال وأتلتيكو مدريد، إذ أشارت تقارير إلى وجود اهتمام من عدة أندية في الدوري الأمريكي، ما يزيد من المنافسة على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.



وتبلغ القيمة السوقية لجاك غريليش نحو 28 مليون يورو، وفقًا لآخر تحديث صادر عن موقع ترانسفير ماركت، فيما يبقى القرار النهائي بشأن مستقبله مرهونًا بموقف مانشستر سيتي والوجهة التي سيختارها اللاعب خلال الأيام القادمة.