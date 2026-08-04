اختلفت الروايات حول مصير قائد المنتخب المصري محمد صلاح الذي يعيش أيامه حاليًا دون أي نادِ، عقب نهاية رحلته الاحترافية مع ليفربول الإنجليزي، وبالرغم من أن نادي طرابزون سبور التركي حسب الأنباء، بات قريباً من انضمام صلاح لتمثيله في الموسم القادم، إلا أن مسؤولي النادي التركي نفوا ذلك قطيعاً.



وكشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في المفاوضات، بعدما طالب وكيل أعمال اللاعبين رامي عباس، إدارة طرابزون سبور بسداد مكافأة التوقيع وعمولة الوكيل مقدمًا، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب بشأن شروطه الشخصية.



من جهته، نفى رئيس نادي طرابزون «أرطغرل دوغان»، صحة التقارير التي تحدثت عن حسم صفقة التعاقد مع قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، مؤكدًا أن ما يُتداول في وسائل الإعلام لا يعكس الواقع بشكل كامل.



ويواصل رامي عباس مفاوضاته مع إدارة طرابزون سبور في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وسط اهتمام جماهيري كبير في تركيا، حيث يترقب عشاق الكرة التركية إمكانية مشاهدة أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في الدوري التركي.



فمنذ إعلان رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة استمرت تسعة مواسم، رسخ خلالها مكانته كأحد أساطير النادي الإنجليزي، أصبح مستقبل محمد صلاح محل تكهنات واسعة، وسط اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.



وارتبط اسم النجم المصري بالانتقال إلى الدوري السعودي، والدوري الأمريكي، إلى جانب عدة أندية أوروبية، إلا أن أول مفاوضات جادة جاءت بعد كأس العالم 2026 مع نادي بشكتاش التركي، لكنها انهارت بسبب الخلافات المالية.