أعلن «دويتشه بنك» في مذكرة حديثة لعملائه أن الذهب يوجد في مرحلة انفجارية من حركة الأسعار بدأت منذ أغسطس 2024.



وأكد التحليل أن مؤشرات القيمة العادلة ترجح تسجيل مستويات أعلى بكثير من التداولات الحالية بحلول نهاية العام الجاري.



نمط صعودي



وتعتمد هذه القراءة على بيانات إحصائية تشير إلى استمرار النمط الصعودي رغم حالات التصحيح المؤقتة.



وتناول التحليل المستويات السعرية المتوقعة من عدة زوايا، مشيراً إلى أن تعديل نسب الذهب مقابل السلع الأساسية وفق معدلات النمو طويلة الأجل يشير في سيناريو صاعد إلى مستويات مستهدفة، في حين وصل التصحيح الأخير للقاع بالقرب من 3900 دولار بدلاً من الهبوط لنحو 3700 دولار.



ورفع «دويتشه بنك» توقعاته للقيمة العادلة للذهب لتسجل نحو 4700 دولار للأوقية بحلول نهاية العام. ويعكس ذلك تقليص الفجوة السعرية مع بقاء المؤشرات الإحصائية فوق مستوياتها الحرجة، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار.