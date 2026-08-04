في واقعة صادمة امتزجت فيها المأساة بالاحتيال، كشفت محكمة بريطانية تفاصيل قضية لرجل احتفظ بجثمان والدته داخل مجمد في غرفة المعيشة لسنوات، مدعياً أنه لم يستطع تقبل رحيلها، بينما واصل في الوقت نفسه تحصيل مستحقاتها المالية التي تجاوزت 106 آلاف دولار.

وأصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر بحق كريستوفر فيليبس (60 عاماً)، بعد إدانته بإخفاء جثمان والدته سيلفيا فيليبس (89 عاماً) داخل مجمد أفقي بمنزل العائلة في مدينة بورثكاول جنوب ويلز، إلى جانب ارتكابه جرائم احتيال مرتبطة باستمرار صرف مستحقاتها المالية بعد وفاتها.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل»، ظل جثمان سيلفيا داخل المجمد منذ وفاتها في مارس 2023، حتى اكتشاف الواقعة في فبراير 2026، بعدما أثار طبيبها شكوكاً بشأن سلامتها وأبلغ الجهات المختصة.

وخلال جلسات المحاكمة، قال فيليبس، وهو مدير شركة سابق، إنه لم يتمكن من استيعاب وفاة والدته، مؤكداً أنه «لم يكن يريد أن يتركها ترحل»، ورغب في البقاء إلى جوارها لأطول فترة ممكنة.

من جانبها، أوضحت محاميته روث سميث أن موكلها كان يعيش حالة حزن عميقة، وأن تعلقه الشديد بوالدته دفعه إلى الاحتفاظ بجثمانها بالقرب منه، مشيرة إلى أنه كان يجلس بجوارها ويتحدث معها عن البرامج التلفزيونية كما اعتاد أن يفعل خلال حياتها.

ورغم هذه المبررات، أدانت المحكمة فيليبس بمنع دفن والدته بطريقة قانونية ولائقة، إضافة إلى تهمتَي الاحتيال لعدم إبلاغ وزارة العمل والمعاشات البريطانية ومجلس مقاطعة بريدجند بوفاتها.

وأظهرت التحقيقات أنه واصل خلال تلك الفترة تحصيل معاش الدولة والمساعدات الاجتماعية والبدلات المستحقة لوالدته، لتصل القيمة الإجمالية للمبالغ التي حصل عليها إلى نحو 106 آلاف دولار أمريكي.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن فيليبس كان قد ترك عمله قبل وفاة والدته ليتولى رعايتها بشكل كامل، بعدما عاش معها قرابة 50 عاماً، وتولى مسؤولية رعايتها منذ 2008.

وأوضح أمام المحكمة أنه حمل والدته بين ذراعيه لحظة وفاتها وتعهد بالعناية بها، قبل أن يشتري بعد يومين مجمداً أفقياً ويضعه في غرفة المعيشة لإخفاء جثمانها.

وعندما داهمت الشرطة المنزل في فبراير 2026، زعم أن والدته تقيم مع أقارب في لندن، لكنه عجز عن تقديم أي معلومات بشأنهم أو تحديد مكان إقامتهم، قبل أن يلتزم الصمت أثناء التحقيقات.