تحولت ساعات العمل داخل أحد مصانع الملابس بمدينة العاشر من رمضان إلى مشهد من الدخان والاستنفار، بعدما اندلع حريق واسع أجبر فرق الطوارئ على التدخل السريع، فيما تعرض عشرات العمال للاختناق جراء تصاعد الأدخنة الكثيفة.

واندلع الحريق داخل مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، شمالي مصر، ما أسفر عن إصابة عشرات العمال بحالات اختناق، دون تسجيل أي وفيات.

وأعلنت السلطات المصرية أن قوات الحماية المدنية تحركت فور تلقي البلاغ، ودعمت جهود الإطفاء بـ12 سيارة إطفاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع والمنشآت المجاورة.

وفرضت الأجهزة المختصة طوقاً أمنياً حول موقع الحريق، بينما واصلت فرق الإطفاء محاصرة ألسنة اللهب حتى تمكنت من السيطرة عليها، قبل تنفيذ عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وأكدت الجهات المعنية أن سرعة الاستجابة أسهمت في الحد من انتشار الحريق داخل المنطقة الصناعية، ومنعت وصول النيران إلى منشآت قريبة، ما قلل من حجم الخسائر المحتملة.

ومن جانبها، أوضحت مصادر طبية أن فرق الإسعاف تعاملت مع 38 حالة اختناق ناجمة عن استنشاق الأدخنة، ونُقل عدد من المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية، فيما تلقى آخرون الإسعافات الأولية في الموقع بعد استقرار حالتهم ورفضهم الانتقال إلى المستشفى.