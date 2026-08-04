يواصل الإعصار المداري الشديد (دولفين) تحركه فوق مياه المحيط الهادئ متجهًا نحو السواحل الشرقية لقارة آسيا، وسط حالة تأهب واسعة في الدول الواقعة ضمن مساره المتوقع.

ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن الهيئات المناخية الرسمية، فقد شهد الإعصار تراجعًا طفيفًا في شدته بعد بلوغه ذروة القوة خلال الأيام الماضية كإعصار خارق، ليصنّف حاليًا كإعصار من الفئة الثالثة المتقدمة.

وترافق مركز الإعصار سرعات رياح تتراوح بين 200 و220 كيلومترًا في الساعة، بينما يتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق المياه المفتوحة للمحيط الهادئ بالقرب من جزر أوجاساوارا اليابانية.

وقد أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات مشددة لسكان الجزر الجنوبية والمناطق الساحلية من أمواج عاتية قد يتجاوز ارتفاعها عشرة أمتار، إضافة إلى أمطار غزيرة قد تتسبب في انهيارات أرضية وسيول جارفة خلال الأيام المقبلة مع اقتراب الإعصار من مجالات جزر أوكيناوا وأمامي.

وفي المقابل، رفعت السلطات الصينية والتايوانية مستوى الجاهزية لمواجهة التبعات غير المباشرة للإعصار، إذ يُتوقع تدفق كميات كبيرة من الرطوبة والغيوم الركامية نحو السواحل الشرقية، مما يهدد بارتفاع مناسيب المياه في أحواض الأنهار الرئيسية وحدوث فيضانات في المناطق المنخفضة.

وتواصل الأجهزة المعنية في تلك الدول حثّ المواطنين على الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الشواطئ ومجاري السيول إلى حين زوال خطر الإعصار.