شهدت مدينة الزاوية الواقعة غرب ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، اشتباكات عنيفة بين المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتوقف حركة السير وتعليق العمل.



وأكدت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات تدور بين مجموعتي «الفار» و«السلعة» قرب مصفاة النفط، وامتدت إلى مدينة صرمان، ما أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والحدود التونسية.



وتداولت مصادر محلية أنباء عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح، إلى جانب تسجيل أضرار مادية طالت ممتلكات عامة وخاصة، بينها منازل وسيارات، وسط صمت رسمي.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من المواجهات التي تدور داخل أحياء سكنية، وسط تصاعد كثيف للدخان وسماع أصوات الرصاص بشكل متواصل.



ووسط استمرار الاشتباكات، دعت شركة الزاوية لتكرير النفط، العاملين في المناطق غير الآمنة لعدم الحضور إلى مقار عملهم، واعتبرت اليوم إجازة طارئة حفاظاً على سلامتهم.



فيما أعلنت بلدية صرمان تعليق العمل في جميع الإدارات والمرافق التابعة لها، على خلفية تدهور الوضع الأمني.



من جانبه، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطريق الساحلي الممتد من جسر بئر الغنم إلى الإشارة الضوئية بمنطقة الصابرية غير آمن، داعياً مرتادي الطريق لتجنب المرور عبره بسبب الاشتباكات المسلحة.



بدوره، دعا الهلال الأحمر فرع الزاوية، المواطنين إلى البقاء داخل المنازل، وتجنب الأماكن المفتوحة والابتعاد عن الأبواب والنوافذ والطوابق العليا، وعدم الخروج إلا بعد استقرار الأوضاع والتأكد من وجود مسارات آمنة.



يذكر أن التوترات الأمنية في مناطق غرب ليبيا متكررة رغم محاولات حكومة الوحدة الوطنية إنهاء ما تصفها بالمليشيات والجماعات المسلحة الضالعة في الجريمة المنظمة، حيث سبق أن نفذت قواتها عمليات أمنية في مدن غرب البلاد.