أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، وذلك بنهاية (الخميس) 23 صفر 1448هـ، الموافق 6 أغسطس 2026م.

وبيّنت الهيئة أن التسجيل العيني الأول للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمكة المكرمة: جزء من حي التيسير، وجزء من حي الهنداوية، وجزء من حي جرهم الشمالي، وجزء من حي جرول، وجزء من حي الرصيفة، وجزء من حي الزهراء.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء العقارية المعلنة إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (www.rer.sa) قبل انتهاء مدة التسجيل؛ للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية، وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أن السجل العقاري سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري وممكناته الرئيسة.

وأكدت الهيئة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، مؤكدةً أن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، باستخدام البيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.