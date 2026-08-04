اليوم (الثلاثاء).. تبدأ مرحلة «الفرص المتبقية» لخريجي الثانوية عبر التقديم المباشر، وتستهدف المرحلة -التي تمتد حتى نهاية أغسطس الجاري- الطلبة غير المقبولين أو من تعثروا في تأكيد رغباتهم.

وأوضحت منصة «قبول» النافذة الرسمية للتقديم للجامعات أن مرحلة «الفرص المتبقية» تتيح المقاعد الدراسية بشكل مباشر دون فرز إضافي وهي مخصصة للمتقدّمين الذين لم يحصلوا على قبول سابق والطلبة الذين لم يؤكدوا قبولهم خلال المهلة المحددة، أو من ألغوا قبولهم أثناء مرحلة تأكيد الاختيار. وأكدت المنصة أن التقديم يتطلب استيفاء الدرجة الموزونة وتحقيق اشتراطات التخصص.

وكان عدد من أولياء أمور خريجي وخريجات المرحلة الثانوية أعربوا عن أملهم عبر «عكاظ»، في تمديد مرحلة استمرارية الفرص المتبقية إلى ما بعد 31 أغسطس، وعزوا ذلك إلى بدء القبول المبدئي في الكليات العسكرية والأمنية التي يتجه لها عدد كبير من الطلبة، مشيرين إلى أن تمديد الفترة الزمنية إلى ما قبل بداية العام الجامعي يمكن الجهات التعليمية من تحديد الشواغر لديها بعد الانسحاب الرسمي لبعض المقبولين سابقاً.

وأضافوا أنه بالإمكان إعلان هذه المقاعد الشاغرة إما عن طريق المنصة مباشرة أو عن طريق عمادات القبول والتسجيل بالقطاعات التعليمية. وقالوا إن هذه الآلية ستوفر مقاعد جديدة أو ترقية بعض رغبات المقبولين والمقبولات في الكليات التي تشهد إقبالاً كبيراً مثل كليات الطب أو الهندسة.