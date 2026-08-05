علمت «عكاظ» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت للأفراد خدمة تقديم طلب نقل خدمة وافد من منشأة إلى فرد عبر منصتها الإلكترونية، وفق ضوابط وشروط محددة، في خطوة تهدف إلى تنظيم انتقال العمالة من منشآت القطاع الخاص إلى الأفراد للعمل ضمن المهن المنزلية.



رخصة عمل سارية



واشترطت الوزارة أن تكون رخصة عمل الوافد سارية المفعول، وألا يكون العامل من المهن العليا، التي تشمل المهن التعليمية والفنية والصحية والأخصائية، إضافة إلى المهن الموطنة بنسبة 100%، كما اشترطت أن تكون المهنة المطلوب النقل إليها من المهن المنزلية.



وأوضحت الوزارة أن استكمال الطلب يتطلب إرفاق تنازل إلكتروني مصدق من الغرفة التجارية من صاحب العمل السابق، وتعريفاً بالراتب لصاحب العمل الجديد أو شهادة بنكية تثبت قدرته المالية، إلى جانب صورة من الإقامة تتضمن بصمة الوافد وتوقيعه، مع تدوين المهنة المنزلية المطلوبة وبيانات صاحب العمل الجديد، وتشمل الاسم ورقم الهوية.



حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية



ويأتي إطلاق الخدمة بالتزامن مع إلزام أصحاب العمل للعمالة المنزلية بتطبيق برنامج حماية الأجور، بما يضمن توثيق صرف الرواتب عبر القنوات المعتمدة، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتعزيز الشفافية والامتثال في سوق العمل.



وأشارت الوزارة إلى أن المستندات تُرفع إلكترونياً بصيغ PDF وJPG وJPEG وPNG وDOCX وXLSX، على ألا يتجاوز حجم الملف الواحد 3 ميجابايت.



يُذكر أنه يتم فرض مقابل مالي قدره 9600 ريال سنوياً عن كل عامل منزلي إضافي يتجاوز الحد المسموح، وهو أكثر من 4 عمالة منزلية للفرد السعودي وأكثر من عاملين للمقيم، مع استثناء الحالات الإنسانية، بما في ذلك ذوو الإعاقة والمصابون بالأمراض المزمنة والخطيرة.