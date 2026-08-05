رفع وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل السيف شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مزاولة الأنشطة المالية عبر الحدود، وذلك عن طريق ترخيص المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار، ومنح تلك المؤسسات المالية الحوافز الممنوحة للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية.



تحقيق المستهدفات الإستراتيجية



وأكد السيف أن الموافقة تعكس حرص القيادة على تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز كفاءة الاستثمار؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويعزز جذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع المالي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».



واعتبر السيف أن هذه المبادرة تجسد استمرار المملكة في ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للاستثمار، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية، تعزز قدرتها على جذب الشركات العالمية وتمكينها من التوسع إقليمياً انطلاقاً من المملكة.