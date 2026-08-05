أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 115 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، في محاولة للحد من آثار اضطرابات إمدادات الطاقة.



وأوضحت الوكالة أن 58 حكومة طبقت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت خفض استخدام الوقود، وتشجيع العمل والدراسة عن بُعد، وتقليل السفر الحكومي، وخفض استهلاك الكهرباء في المباني.



تخفيف الأعباء على المستهلكين



وأشارت الوكالة إلى أن 94 حكومة قدمت دعماً مباشراً لأسعار الطاقة، عبر سقوف للأسعار، ودعم للوقود، وإجراءات ضريبية لتخفيف الأعباء على المستهلكين.



وفي المقابل، أعلنت 30 دولة سياسات طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال برامج كفاءة الطاقة، والتوسع في السيارات الكهربائية، وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة.



ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، لا تزال أسواق البنزين والديزل تعاني من شح في المعروض، مدفوعة بتراجع المخزونات، وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي، إضافة إلى اضطرابات في شحنات المنتجات النفطية المرتبطة بروسيا والشرق الأوسط.



الضغط على سلاسل الإمداد



وحذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول مراراً من أن الوضع في مضيق هرمز «يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط وحالة عدم اليقين إزاء آفاق السوق»، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود «عوامل تخفيف».



وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن أي تصعيد جديد في التوترات الجيوسياسية، خصوصاً في الشرق الأوسط، قد يعيد الضغط على سلاسل الإمداد، في وقت لا تزال فيه الأسواق تحاول استيعاب آثار اضطرابات الشحن والتكرير خلال الأشهر الماضية.



وفي روسيا، أثرت الهجمات والقيود على صادرات الديزل، بينما حدت التوترات في الشرق الأوسط من قدرة بعض مصافي الخليج على تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات بالوتيرة المعتادة.