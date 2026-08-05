دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر يوليو 2026، وذلك في موعد أقصاه 10 أغسطس 2026.



وحثّت «زاتكا» المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة عبر موقعها الإلكتروني: zatca.gov.sa؛ تجنباً لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، البالغة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.



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ودعت «زاتكا» المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (إكس) (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني: info@zatca.gov.sa، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.



وأوضحت الهيئة أن ضريبة الاستقطاع تُفرض على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة إلى الجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقاً للأسعار المحددة في المادة الـ68 من نظام ضريبة الدخل، والمادة الـ63 من لائحته التنفيذية.