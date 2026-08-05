تواصل أمانة منطقة عسير تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل طريق المحالة، ضمن مشاريعها التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشمل كشط طبقات الإسفلت المتضررة وإعادة سفلتة الطريق وفق أعلى المواصفات الفنية، بطول 8 كيلومترات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ الدهانات الأرضية، وتحسين منظومة الإنارة، واستكمال عناصر السلامة المرورية.

وأكدت أن هذه الأعمال تستهدف رفع جودة الطريق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير بيئة تنقل أكثر أمانًا وراحة لمستخدمي الطريق.

وبيّنت أمانة منطقة عسير أن المشروع يأتي ضمن خططها المستمرة لصيانة وتأهيل الطرق الرئيسية، ورفع جاهزيتها بما يواكب النمو العمراني والتنمية المتسارعة، ويسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.