صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة سواءً كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم بن سليمان بن ثنيان العرادة، إبراهيم بن علي بن محمد أعوجي شراحيلي، إبراهيم بن عسكر بن سليمان الذيابي الرشيدي، أحمد بن حسن بن أحمد تعشري عواجي، أحمد بن خلوفه بن سعد أحمد جابر، أحمد بن سراج بن عمر الصبحي، أحمد بن سعيد بن عبدالله الغامدي، أحمد بن شنان بن کردش الأحمدي الزهراني، أحمد بن فرحان بن عدامه الوهيبي الكويكبي، أنس بن سيف الله بن أحمد جان، إيهاب بن سيف الله بن أحمد جان، أحمد بن ثابت بن أحمد مجشن عاتي، أمجد بن سعيد بن علي الجمعان، باسل بن فلاح بن دعاس النصيري الرويلي، تركي بن فضل بن صالح الزبيني العنزي، ثامر بن محمد بن عيد المشهوري الحويطي، جهز بن بدر بن جهز العوفي الحربي، حاتم بن محمد بن سليمان البريت، حازم بن أحمد بن غالي الثبيتي، حامد بن حسن بن محمد أبو زيد البيشي، حسن بن أحمد بن محمد آل عائض الأحمري، حسن بن محمد بن أحمد واصلي، حمد بن بشير بن محسن المسعودي الشمري، حمد بن فهد بن سالم الحمراني الهاجري، حمد بن مطر بن سويد البناقي، حمد بن هادي بن مانع متنه آل فراد، خالد بن بركه بن خليوي الطريس الرشيدي، خالد بن عبدالله بن بخيت العلوي الزهراني، خالد بن عساف بن طويلع البديري المطيري، خالد بن فالح بن أسيمر السالمي الحربي، راجح بن يحيى بن عثمان عواجي، راشد بن عبدالله بن محمد فاضل، ربيع بن صالح بن حسن آل عبدالله عون الصيعري، رزق الله بن عوض بن علي آل عبدالله الغامدي، رسمي بن عبيدالله بن عبيد المهيمزي الرشيدي، رمزي بن حسن بن علي شيخين، ريان بن جبران بن شايع الواقدي، زياد بن صالح بن عبدالله آل طه، سالم بن حسن بن محمد سحاري، سالم بن عائض بن سالم القحطاني، سالم بن محمد بن علي قمير، سامي بن عبدالله بن سالم آل ساري، سامي بن عبدالمحسن بن عبدالكريم الغضوري العنزي، سامي بن علي بن أحمد حدادي، سعد بن سليمان بن فاضل البرازي السهلي، سعد بن عبدالله بن عوظه العميري الشهري، سعود بن خالد بن أحمد الجيزاني، سعود بن محمد بن علي الأهدل، سعود بن يعن الله بن عويضه الساهري العماري، سلطان بن حمود بن غانم القلادي الرشيدي، سلطان بن فهد بن سحيمان الفليحاني الشراري، سلمان بن سعيد بن سلمان آل مفرح القحطاني، سليمان بن أحمد بن علي آل زيلعي، سليمان بن عيسى بن يحي بعلولي، فاضل بن جميعان بن عبدالكريم الجميعان العباس، شبيب بن عايض بن سالم آل عاطف القحطاني، شرار بن مفرح بن محمد المرشدي العتيبي، صالح بن بكيل بن أحمد البهلولي، صقر بن علي بن مديني الربعي، طلال بن علي بن حيدر محمد حكمي، ظاوي بن مهدي بن سعد آل دغيش، عادل بن فلاح بن محمد الساعدي، عامر بن حسن بن محمد المشحكي الشهري، عبدالإله بن مسعود بن سالم الحكمي الفيفي، عبدالرحمن بن عبدالله بن بنجر آل حنيش، عبدالرحمن بن علي بن سويعد آل حلوه القرني، عبدالرحمن بن محمد بن دباء آل عبيد الأسمري، عبدالرحيم بن خاطر بن علي الحريري الزهراني، عبدالرزاق بن عطيه بن صبر الفدعاني العنزي، عبدالعزيز بن بنيه بن حامد الحبيشي الجهني، عبدالعزيز بن خالد بن سعيد الحمالي القحطاني، عبدالعزيز بن عبدالله بن عايض الخثعمي، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الحسين، عبدالعزيز بن مسحل بن حنبش الجامعي السلمي، عبداللطيف بن حميد بن رافد الفارسي، عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله آل عبدالله الصعب، عبدالله بن حمد بن محمد التركي، عبدالله بن عبدالعزيز بن حمد السليمان، عبدالله بن عبده بن علي ناشب حمدي، عبدالله بن علي بن محمد سفياني، عبدالله بن عمر بن محمد الجمعة، عبدالله بن كايد بن مبارك الغيثي الشمري، عبدالمجيد بن خالد بن على العوض، عبدالمحسن بن سالم بن علي العربان، عبدالهادي بن دوحان بن سالم آل بوسباع الدوسري، عصام بن حمود بن ظافر آل فراس الشهري، علي بن أحمد بن ناصر خوده، علي بن بطي بن سعد آل غوى الشهراني، علي بن جابر بن درويش آل سالم القحطاني، علي بن فؤاد بن عبدالمحسن آل غانم، علي بن موسى بن علي فقيهي، علي بن يحيى بن علي شراحيلي، عمر بن أحمد بن عتيق الصيدلاني الجهني، عمر بن عبدالله بن عمر آل خضير المشاييخ، فارس بن خالد بن محمد آل علي بن عون الصيعري، فارس بن موسى بن فاهد مهلك المطيري، فاهد بن سويد بن حسين المصارير الدوسري، فهد بن خالد بن محمد بني عبدالله المالكي، فهد بن محمد بن رشيد الحرارشه الدوسري، فهد بن محمد بن عبدالله مجلي، فواز بن علي بن محمد آل حمده الشهري، فيصل بن عبدالرزاق بن حسين الفدعاني العنزي، فيصل بن عبدالله بن عربود الضبعاني الشراري، قاسم بن حسن بن علي آل سليم، قاسم بن مبارك بن محمد يتيمي عبدلي، لافي بن عليان بن لافي المفضلي الشمري، ماجد بن محمد بن أحمد زيلعي، ماجد بن محمد بن حمد شبوت عتين، ماضي بن ناصر بن محمد المداريه السبيعي، ماهر بن عبدالله بن عواد الخلوي، متعب بن فهد بن متعب آل متعب الدوسري، متعب بن محمد بن محمد عربدي هزازي، محسن بن علي بن محمد معنقي مجرشي، محمد بن جاسم بن حسين الدعسري، محمد بن جمال بن صالح أبو خيال، محمد بن رشيد بن مرشد السهلي، محمد بن سعد بن راشد العقيلي، محمد بن عبدالله بن حسن بازل، محمد بن عطا بن يحيى عكور حمدي، محمد بن علي بن أحمد العبدرب الرسول، محمد بن علي بن زايد العبدلي الغامدي، محمد بن علي بن محمد قراطي، محمد بن غازي بن معلا الأحمدي، محمد بن فراج بن عبدالله موالا العمري، محمد بن منصور بن علي البشري القحطاني، محمد بن ناصر بن عبدالله العلي، محمد بن يحيى بن حسن العزي، محمد بن يحيى بن عثمان عواجي، مساعد بن علي بن محمد الجبيري، مسلط بن خلف بن مجدع المعبدي، مشعل بن سفر بن قطيم الهجهاجي الغامدي، مشهور بن فهد بن منصور العبدلي الشريف، معاذ بن حامد بن محمد الجندبي الغامدي، مهدي بن حفاش بن ظافر آل سالم الوعله اليامي، موسى بن عائل بن علي فرحان، موسى بن محمد بن علي آل كجيم المريسي، مؤيد بن ياسين بن سالم قنطاح، نادر بن محمد بن مطلق السويلمي العطوي، ناصر بن مرجي بن خليف الحبلاني العنزي، نايف بن فلاح بن ناصر الهواشله الدوسري، نايف بن محمد بن علي اليماني، نواف بن هادي بن محمد آل عيفان القحطاني، هاني بن محمد بن سارب القعيقعي الرويلي، هشام بن مازن بن محمد يوسف جان، هيثم بن مهدي بن صالح بالحارث، وليد بن فراس بن محمد القويعاني البلوي، ياسر بن عبدالرحمن بن علي الكلثم، ياسر بن منصور بن عبدالعزيز الجفن، يحيى بن علي بن مفرح غالبي غزواني، يحيى بن فائع بن أحمد عسيري، يحيى بن محه بن علي ذباب، يحيى بن علي بن أحمد عسيري، يزن بن أحمد بن سعيد الخزمري الزهراني، يوسف بن عبدالله بن متروك السلماني الشمري، يوسف بن عبدالله بن محمد العنيزان، يوسف بن عيسى بن عبدالله المجمعي السبيعي، ابتسام بنت محمد بن عطية الله الشيخ، ابتهال بنت فواز بن حميد الحليفي، أريج بنت سعيد بن أحمد آل سويحل العمري، اسيه بنت محمد بن حسن الشيخ، أروى بنت أحمد بن علي الحازمي، أروى بنت راشد بن حمد الكثيري، أمجاد بنت مشنان بن علي آل مبارك، آمنه بنت عبدالجليل بن محمد الأمير، تولاي بنت عقيل بن يحيى عواف، ثرياء بنت محمد بن مسرع الخديدي، جميلة بنت قحطان بن علي نخيفي، حنان بنت عبدالمحسن بن حسين آل دهيم، دارين بنت سالم بن صالح النهدي، رحمه بنت عبدالله بن حسين آل بحري، ريم بنت مرشود بن محمد المرواني الجهني، ريوف بنت علي بن محمد قحل، زهره 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المشايخ القرني.