تنتهي الفترة المحددة من هيئة السوق المالية لإعلان النتائج المالية للشركات للربع الثاني 2026 يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس الجاري، (بعد ستة أيام).

وأعلنت 28 شركةً مدرجةً في السوق السعودية الرئيسية، النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 بعد إغلاق أمس (الثلاثاء) وقبل افتتاح اليوم.

وارتفعت أرباح 12 شركة من تلك الشركات، في حين تراجعت أرباح ثماني شركات، وسجلت ثماني شركات خسائر.

ملكية الأجانب



ووصلت نسبة ملكية الأجانب غير المؤسسين دون أرامكو بالسوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026، إلى 11.22% من إجمالي السوق مقارنة بنسبة 11.26% المسجلة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وبلغت قيمة ملكيتهم نحو 341.58 مليار ريال.

وتمثِّل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (الأفراد والمؤسسات واتفاقيات المبادلة والمحافظ المدارة)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

ملكية الخليجيين



وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق، فقد استقرت نسبتها عند 2.44% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة دون أرامكو، وهي النسبة نفسها المسجلة في الأسبوع السابق، وبلغت قيمة ملكيتهم نحو 74.15 مليار ريال.

وبلغت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو (شاملة الشركاء الاستراتيجيين) 12.80%، مقارنة بنسبة 12.81% المسجلة في الأسبوع الذي سبقه، وبلغت قيمة هذه الملكية نحو 389.81 مليار ريال.

ومثَّل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 1.58% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة (دون احتساب أرامكو)، ما يعادل نحو 48.23 مليار ريال.