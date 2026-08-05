يلجأ كثيرون إلى دمج أكثر من إجراء تجميلي خلال زيارة واحدة للعيادة بهدف توفير الوقت والحصول على نتائج متكاملة، إلا أن هذا القرار يعتمد على تقييم الطبيب لحالة البشرة، ونوع الإجراء، والنتيجة المطلوبة، ولا يناسب جميع الحالات.

ويؤكد أطباء الجلدية وجراحو التجميل أن بعض الإجراءات يمكن دمجها بأمان، مثل البوتوكس مع الفيلر، أو علاجات تحفيز الكولاجين مع جلسات العناية بالبشرة، بشرط أن تُنفذ وفق خطة علاجية مدروسة تراعي حاجات المريض وفترات التعافي.

في المقابل، قد لا يكون الجمع بين إجراءات قوية في جلسة واحدة خياراً مناسباً، خصوصاَ إذا كانت تتطلب فترة شفاء أو قد تزيد من تهيج البشرة. لذلك قد يوصي الطبيب بتوزيع العلاجات على عدة مواعيد لتحقيق أفضل النتائج وتقليل احتمالية المضاعفات.

وينصح الخبراء بعدم اختيار الإجراءات بناءً على الصيحات أو تجارب الآخرين، بل بعد استشارة طبيب مختص يقيّم نوع البشرة والتاريخ الطبي والأهداف التجميلية، لضمان خطة علاج آمنة ونتائج طبيعية تدوم لفترة أطول.