بعد 38 يوماً من اختفائه، أعلنت فرق الإنقاذ الإيطالية، الثلاثاء، العثور على جثمان لويجي كافالاري، زوج وزيرة الأسرة أوجينيا روتشيلا، في بحيرة (فيكو) شمالي روما، منهيةً بذلك أسابيع من البحث المتواصل.

وأوضحت السلطات أن غواصين تمكنوا من انتشال الجثمان من عمق يناهز 18 متراً، وعلى مسافة تقارب كيلومتراً من الموقع الذي اختفى فيه في 27 يونيو الماضي.

وكان كافالاري، البالغ 84 عاماً، قد قفز إلى المياه من قارب صغير كان يستقله برفقة زوجته، قبل أن يختفي فجأة بعد أن قال إنه يشعر بتوعك، بينما ابتعد القارب غير المثبت عن مكانه. وأطلقت السلطات عملية بحث واسعة شاركت فيها فرق من الشرطة والإطفاء، واستخدمت خلالها أجهزة السونار وكاميرات ومركبات آلية يتم التحكم بها عن بُعد، وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن ضعف الرؤية تحت الماء.

وقالت الوزيرة روتشيلا إن العثور على جثمان زوجها وضع نهاية لـ«فترة مأساوية من الانتظار»، معربةً عن تقديرها لجهود فرق الطوارئ التي واصلت عمليات البحث طوال الأسابيع الماضية.

وتُعد روتشيلا، البالغة 72 عاماً، وزيرة الأسرة والمساواة وتكافؤ الفرص، وعضواً في حزب «إخوة إيطاليا» الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.