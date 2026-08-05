فتحت الشرطة الألمانية، اليوم (الأربعاء)، تحقيقاً بشأن جسم مشبوه عُثر عليه بالقرب من أحد مدارج مطار لايبزيغ/هاله، بعد حادثة أمنية وقعت خلال ساعات الليل وأدت إلى تعطيل مؤقت لحركة التشغيل في أحد أهم المطارات اللوجستية في البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات أغلقت المدرج الجنوبي للمطار، لإتاحة المجال أمام فرق متخصصة لفحص الجسم باستخدام تقنيات التخلص من المتفجرات، فيما تواصل التحقيقات لتحديد طبيعته.

وأضاف أن السلطات تحقق أيضاً في بلاغات تتحدث عن رصد جسم طائر مجهول قد يكون على صلة بالحادثة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتسببت الحادثة في تحويل مسار عدد من الطائرات، من بينها رحلة ركاب، خلال ساعات الليل، قبل أن تعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها صباح الأربعاء.

ويأتي هذا التطور في ظل تشديد الإجراءات الأمنية بالمطارات الألمانية، عقب سلسلة من حوادث تحليق طائرات مسيرة دون تصريح فوق مواقع حساسة، شملت منشآت عسكرية ومحطات للطاقة وموانئ بحرية وشركات متخصصة في الخدمات اللوجستية.

وكانت الشرطة الاتحادية الألمانية قد حذرت في وقت سابق من احتمال وقوف عملاء روس وراء بعض عمليات التحليق غير المصرح بها، بينما نفت موسكو أي صلة لها بهذه الحوادث.