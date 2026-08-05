أدى تسرب كيميائي داخل مصنع للأدوية في المنطقة الصناعية كاديشور-باديالا بمنطقة يادجير في ولاية كارناتاكا الهندية، اليوم، إلى مقتل ثلاثة عمال وإصابة اثنين آخرين.

وأوضحت الشرطة الهندية أن المؤشرات الأولية تشير إلى وقوع تسرب داخل المصنع في وقت مبكر من صباح اليوم، ما تسبب في اختناق العمال الذين كانوا على رأس العمل، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت صحيفة «إنديان إكسبريس» الهندية، نقلاً عن نائب مفوض منطقة يادجير باندفي راهول توكارام، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العمال تعرضوا لغاز ثاني أكسيد الكبريت، بعد حدوث تسرب في خط أنابيب ينقل الغاز إلى وحدة معالجة داخل المصنع.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة وقعت بين الساعة الواحدة والثانية فجراً، وأن العمال الخمسة نُقلوا إلى معهد رايشور للعلوم الطبية، إذ أُعلنت وفاة ثلاثة منهم، فيما يتلقى المصابان الآخران العلاج، وحالة أحدهما حرجة.

وأشارت إلى أن الشرطة سجلت قضية ضد الشركة ومديرها ومسؤولين آخرين، فيما تم الدفع بفريق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وفريق للأدلة الجنائية لتحديد السبب الدقيق للحادثة والكشف عن أي أوجه قصور فنية محتملة.