ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات، اليوم (الأربعاء)، قبالة السواحل الجنوبية للفلبين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 32 كيلومترًا جنوب غربي جزيرة سارانغاني، القريبة من جزيرة مينداناو جنوبي البلاد.

وبحسب المعلومات الأولية، لم يصدر تحذير من خطر تشكّل موجات مد بحري (تسونامي)، فيما تتابع الجهات المختصة النشاط الزلزالي في المنطقة.

وتظهر أحدث قائمة لمعلومات التسونامي الصادرة عن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل عدم تسجيل تحذير مرتبط بهذا الزلزال حتى الآن.

وتقع الفلبين ضمن نطاق «حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا.