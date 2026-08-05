في مشهد بدا أقرب إلى أفلام المغامرات، واجه سكان منزل في مدينة فوكيت التايلندية مفاجأة غير متوقعة، بعدما ظهر ثعبان عملاق بطول 15 قدمًا داخل حديقتهم، ما استدعى تدخل فرق متخصصة لم تكن مهمتها سهلة أمام ضخامة الزاحف.

وبحسب موقع «نيوزفلير»، لاحظت عائلة وجود حركة غريبة داخل حديقتها، قبل أن تكتشف ثعبانًا ضخمًا يتجول بالقرب من المنزل، لتسارع إلى طلب المساعدة من فرق الإنقاذ المختصة بالتعامل مع الزواحف.

وعند وصول فريق الإنقاذ إلى المكان، تبين أن حجم الثعبان يفوق الإمكانات المتاحة، وأن نقله بأمان يحتاج إلى جهود إضافية، ما دفع الفريق إلى طلب الدعم والاستعانة بمعدات وأفراد آخرين لإتمام المهمة.

وقالت إحدى سكان المنزل، وتدعى أوم، إن وحدة الإنقاذ المحلية لم تكن مجهزة بما يكفي للتعامل مع ثعبان بهذا الحجم، الأمر الذي استدعى انتظار وصول فريق دعم بمشاركة عدد من الجيران.

وأظهرت لقطات عملية الإنقاذ ثلاثة أشخاص يتعاونون للسيطرة على الثعبان العملاق ونقله بحذر، قبل وضعه داخل كيس مخصص، تمهيدًا لإطلاقه في منطقة طبيعية بعيدة عن التجمعات السكنية.

وأكد أحد المختصين المشاركين في العملية أنه فوجئ بحجم الثعبان، مشيرًا إلى أنه لم يسبق له التعامل مع زاحف بهذه الضخامة من قبل، موضحًا أن عملية الإنقاذ انتهت بنجاح، وأن الثعبان أعيد إلى بيئته الطبيعية دون تسجيل أي إصابات.

ويُرجح أن يكون الثعبان من نوع الثعابين الشبكية، وهي من أكبر أنواع الثعابين في العالم، وتنتشر بشكل واسع في مناطق جنوب شرق آسيا، حيث تعيش في الغابات والمستنقعات والمناطق القريبة من مصادر المياه. وتتغذى عادة على الطيور والقوارض والحيوانات الصغيرة، فيما قد تسجل حالات نادرة لمهاجمة فرائس أكبر.