صورة واحدة من سطح المريخ كانت كفيلة بإشعال موجة جديدة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعم متداولون أنها تُظهر هيئة بشرية تسير فوق الكوكب الأحمر، في مشهد أعاد الجدل حول ما إذا كانت هناك أسرار خفية على سطح المريخ.

وتعود الصورة المثيرة للجدل إلى عام 2007، عندما التقطتها مركبة «سبيريت» التابعة لوكالة ناسا ضمن مهمة استكشاف تضاريس المريخ. وتُظهر اللقطة مشهدًا بانوراميًا واسعًا لسطح الكوكب، تتوسطه كتلة صخرية بدت للبعض وكأنها تمتلك ذراعين ممدودتين وساقًا متقدمة إلى الأمام، ما جعلها تبدو كأنها شخص يتحرك في منتصف خطوة.

وكانت مركبة «سبيريت» قد التقطت الصورة خلال المرحلة الأخيرة من مهمتها، قبل أن تعلق في الرمال عام 2009 بسبب صعوبة الحركة، لتنهي ناسا مهمتها رسميًا عام 2011 بعد فقدان الاتصال بها.

وأثارت الصورة تباينًا واسعًا بين المتابعين؛ إذ رأى البعض فيها ما يشبه «رجلًا يمشي على سطح المريخ»، بينما ذهب آخرون إلى أنها قد تكون تمثالًا أو شكلًا يشبه شخصًا راكعًا يمد يده.

في المقابل، رجح العديد من المتابعين والخبراء أن الأمر لا يتجاوز كونه تكوينًا صخريًا طبيعيًا اتخذ شكلًا مألوفًا للعين البشرية، رغم محاولة البعض الاستناد إلى عدم وجود صخور مشابهة في المنطقة المحيطة لتأكيد غرابة المشهد.

وتؤكد وكالة ناسا بشكل مستمر عدم العثور على أي دليل يثبت وجود حياة خارج الأرض، سواء في الوقت الحالي أو في الماضي، على سطح المريخ.

من جانبها، أوضحت جمعية الكواكب أن التفسير الأقرب لهذه الظاهرة هو ما يُعرف بـ«الباريدوليا» (Pareidolia)، وهي ظاهرة نفسية تجعل الدماغ البشري يبحث عن أشكال مألوفة، مثل الوجوه أو الأجسام البشرية، داخل أنماط عشوائية لا تحمل تلك المعاني فعليًا.