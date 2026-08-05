بدلًا من الانتظار في طوابير الزحام، قرر رجل أمريكي أن يجعل طريقه إلى التسوق أقصر وأكثر إثارة، فاستبدل بسيارته طائرة صغيرة حطّ بها مباشرة في موقف متجره المفضل، في مشهد غير مألوف أثار اهتمام الشرطة والمتابعين.

وقالت شرطة مقاطعة واشنطن في ولاية ويسكونسن، وفقًا لصحيفة «نيويورك بوست»، إن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا أقلع بطائرته من قرية روزنديل متجهًا إلى متجر «كابيلا» المتخصص في مستلزمات الصيد والتخييم بمدينة ريتشفيلد.

وبحسب السلطات، هبطت الطائرة في موقف السيارات التابع للمتجر نحو الساعة السادسة مساءً، في رحلة جوية اختصر خلالها مسافة كان من المتوقع أن تستغرق نحو ساعة كاملة بالسيارة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة لحظة وصول عناصرها إلى موقع الهبوط، حيث بدت الطائرة متوقفة بشكل آمن في منطقة خالية من موقف السيارات، دون وقوع أي أضرار أو حوادث.

وعندما سأل الضباط قائد الطائرة عن سبب اختياره هذه الوسيلة غير التقليدية للوصول إلى المتجر، أجاب ببساطة: «كانت الرحلة طويلة للغاية».

وأكدت الشرطة أن الرجل كان يحمل التراخيص اللازمة لقيادة الطائرة، وأنه التزم باللوائح الفيدرالية الخاصة بالطيران، كما تعاون بشكل كامل مع السلطات خلال إجراءات التحقق.

ووصف مكتب شرطة مقاطعة واشنطن الواقعة بأنها «طريقة فريدة للقيام برحلة تسوق»، مشيرًا إلى أن الطيار لم يتعرض لأي مخالفات قانونية مرتبطة بهذه الرحلة الجوية غير المعتادة.