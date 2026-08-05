ارتفع الذهب بشكل طفيف اليوم، مع تراجع الدولار، في ظل ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثاً عن مؤشرات حول الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4081.09 دولاراً للأوقية (الأونصة). بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 4137.20 دولاراً. واستمر الدولار في التراجع، مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 59.61 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1732 دولاراً والبلاديوم 0.4% إلى 1348 دولاراً.