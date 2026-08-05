أثار الاعتداء على واحدة من أقدم أشجار البلوط في إقليم كردستان العراق موجة من الاستياء، بعدما تعرضت الشجرة المعمرة، التي يعود عمرها إلى نحو أربعة قرون، للتخريب في حادثة دفعت السلطات إلى فتح تحقيق لكشف ملابساتها وحماية هذا الإرث الطبيعي النادر.

وأعلنت مديرية الغابات والبيئة في محافظة السليمانية أن شرطة الغابات والبيئة في ناحية عربت تلقت بلاغًا يفيد بتعرض أحد أغصان شجرة بلوط أثرية في قرية داربڕوو للكسر، لتباشر الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

وأوضحت المديرية، في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، أنها أبلغت قاضي التحقيق في قضاء شارزور بالواقعة، والذي وجّه بفتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحادثة، مع التحفظ على الغصن المكسور باعتباره جزءًا من الأدلة ضمن إجراءات التحقيق.

وأكدت أن الفرق الفنية تواصل أعمال الكشف الميداني لفحص الشجرة وتحديد ما إذا كان كسر الغصن ناتجًا عن عوامل طبيعية، مثل الرياح أو تقادم عمر الشجرة، أم أنه وقع بفعل تدخل بشري متعمد.

وتُعد شجرة البلوط من أبرز المعالم الطبيعية والتراثية في المنطقة، إذ يُقدر عمرها بنحو 400 عام، وتمثل قيمة بيئية وتاريخية كبيرة لسكان قرية داربڕوو والمناطق المجاورة، لما تحمله من رمزية وإرث يمتد عبر أجيال.

وتتولى شرطة الغابات والبيئة في السليمانية مسؤولية حماية الغابات والثروة النباتية والأشجار المعمرة، إلى جانب ملاحقة المخالفين والتصدي للاعتداءات التي تستهدف الموارد الطبيعية في الإقليم.