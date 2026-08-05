طالبت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فايروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش أن فايروس إيبولا يتفشى متجاوزاً قدرات الاستجابة، مطالباً بمزيد من الدعم لتلبية حاجة المنظمة من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة.

وأوضح أن الكونغو الديمقراطية سجلت 3,748 حالة مؤكدة بفايروس إيبولا، من بينها 1,657 حالة وفاة، فيما تعافى من المرض 708 مصابين، وتم رصد 227 حالة مشتبه بها مع مراقبة ما مجموعه 17 ألفاً من مخالطي الحالات، وخضوع أكثر من 80% منهم لفحوص يومية.