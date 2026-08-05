وقّعت إدارة نادي أبها مع لاعب الجناح الفرنسي علي مامي قوري لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي، بعد شراء عقده من نادي باريس إف سي الفرنسي. وتأتي هذه الصفقة المهمة ضمن صفقات صيفية عدة في إطار التحركات المدروسة من إدارة النادي لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق وتجهيزه بأفضل صورة ممكنة للمنافسات القوية المنتظرة.



ويفتتح أبها مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الحزم يوم 13 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وسط تطلعات جماهيره بأن تنعكس الصفقات الجديدة على مستوى الفريق، وتحقيق بداية إيجابية في أول مواسمه بعد العودة إلى دوري الأضواء.



ويدخل أبها الموسم الرياضي الجديد بطموحات كبيرة لتقديم مستويات قوية وضمان الاستقرار بين أندية الدوري، معتمداً على مزيج من الصفقات الجديدة والعناصر الشابة لتحقيق نتائج إيجابية منذ الجولات الأولى في دوري روشن.