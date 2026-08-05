في لفتة إنسانية، تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ 80 ألف يورو للمساهمة في إعادة إعمار منطقة سييرا أويستي في مدريد، بعد حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة.

إشادة إسبانية

وكتبت رئيسة حكومة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو عبر حسابها على منصة «إكس»: «تبرع ليونيل ميسي بمبلغ 80 ألف يورو لإعادة بناء سييرا أويستي في مدريد».

وأضافت: «أود أن أشكره، وأقول له إن أهل مدريد يتطلعون إلى استقباله قريباً ليمنحوه التصفيق الذي يستحقه».

مساهمات إنسانية حول العالم

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها ميسي مثل هذه التبرعات، إذ يواصل دعمه للأعمال الخيرية من خلال «مؤسسة ليونيل ميسي»، التي أُنشئت عام 2007 لتمويل مشاريع الصحة والتعليم والرياضة للأطفال المحتاجين.

وفي عام 2020، تبرع ميسي بمبلغ 500 ألف يورو لمستشفيات في الأرجنتين لشراء أجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة ومستلزمات طبية لمكافحة جائحة كورونا، كما تبرع في العام نفسه بمليون يورو لمستشفى كلينيك في برشلونة وعدد من المراكز الصحية الإسبانية الأخرى لدعم جهود مواجهة الجائحة.

وفي فالنسيا، أظهر تضامنه أيضاً بالتبرع بمليون يورو لمساعدة المتضررين من إعصار «دانا».

وبصفته سفيراً لليونيسف منذ عام 2010، قاد ميسي جهوداً إغاثية في هايتي عقب الزلزال، وأسهم في دعم برامج تعليمية للأطفال المتضررين من الحرب في سورية، كما شارك أخيراً في جهود الإغاثة عقب الزلازل التي ضربت فنزويلا، بمشاركة شريكته أنتونيلا.

خسارة مونديالية

يُذكر أن ميسي خسر نهائي كأس العالم 2026 مع منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد، الشهر الماضي.