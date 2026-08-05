دعا البرلمان اليمني، اليوم (الأربعاء)، الشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه إلى رص الصفوف والالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتقديم كل أشكال الدعم في تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية تحت سطوة إرهاب مليشيا الحوثي، وبسط شرعية الدولة على كامل التراب اليمني.



وأكد المجلس في بيانه ثقته بقدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة، وبمساندة من الأشقاء والأصدقاء، على تجاوز التحديات الراهنة، وترسيخ ثوابت الجمهورية، وإنهاء الانقلاب الحوثي.



إدانة صارمة لجرائم القرصنة



ودان البرلمان اليمني الهجمات الإرهابية التي نفذتها المليشيا الحوثية واستهدافها المتعمد سفينة شحن هندية في البحر الأحمر، واصفاً ذلك بالتصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة وحرية التجارة العالمية.



وأوضح البيان أن مهاجمة سفينة شحن هندية متجهة إلى ميناء المخا بزورق مفخخ أدى إلى إغراقها، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تشكل أعمالاً إرهابية وجرائم قرصنة بحرية، وعدواناً مباشراً على سيادة الدول وأمنها ومقدراتها الاقتصادية، فضلاً عن كونها تنفيذاً للمشروع الإيراني الخبيث الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



شراكة إستراتيجية لحماية الملاحة



وجدّد المجلس تأكيد دعمه لكافة الإجراءات والتدابير السيادية التي تتخذها السعودية واليمن لحماية الأمن واستقرار المنطقة، معرباً عن تضامنه مع الهند، ومؤكداً مؤازرته الجهود الدولية الرامية لتأمين أطقم السفن وسلامة الملاحة الدولية.



وبيّن البيان أن إمعان المليشيا في عسكرة البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية لا سيما المحملة بالمواد الغذائية يكشف تورطها في مضاعفة المأساة الإنسانية ومفاقمة الأعباء الاقتصادية على كاهل الشعب اليمني. وأكد أن اليمن سيظل حراً منيعاً بوجه كافة مشاريع الوصاية الإرهابية.