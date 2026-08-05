وافقت شركة نادي النصر على إعارة اللاعب ويسلي تيكسيرا لنادي كروزيرو البرازيلي لمدة موسم واحد، وسيتحمل النصر جزءاً من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة التي وافق من خلالها المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو لإتمامها.



يذكر أن ويسلي سبق وتمت إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في الموسم الماضي إلى ريال سوسيداد الإسباني وشارك في خمس مباريات فقط.



ويمتد عقده مع النصر الذي ضمَّه خلال صيف 2024 من كورينثيانز البرازيلي حتى 2028، وعلى مدى موسم ونصف الموسم قضاها اللاعب مع الفريق خاض 40 مباراة ضمن مختلف المسابقات أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع مثلها.