أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة «X»، تعاقده مع لاعب الوسط السنغالي ديون لوبي لتدعيم صفوف الفريق الأول، بعقد يمتد حتى 2029، ضمن استعدادات النادي للمواسم القادمة وتعزيز خياراته الفنية.



ورحب المدير الرياضي للنادي فرانك كارو باللاعب الجديد، متمنياً له التوفيق مع زملائه وتحقيق النجاحات التي تليق بطموحات جماهير الاتحاد.



ويُعد لوبي من اللاعبين المميزين في خط الوسط، ما يجعله إضافة مهمة للفريق خلال المرحلة القادمة.



وتفاعل جمهور الاتحاد بشكل واسع مع إعلان الصفقة عبر منصات التواصل، معربين عن تفاؤلهم بأن يسهم اللاعب في دعم الفريق والمنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال السنوات القادمة، في ظل المشروع الرياضي الذي ينتهجه النادي لتعزيز صفوفه بعناصر مميزة.