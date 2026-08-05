أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم (الأربعاء)، تعاقده مع مدرب الأهلي السابق ماتياس يايسله لتتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لإيدي هاو.

بيان التعاقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي نيوكاسل يونايتد أن يعلن تعيين ماتياس يايسله مدرباً جديداً للفريق، على أن يبدأ مهامه فوراً، وسيتم الإعلان عن طاقمه المعاون قريباً».

دفع الشرط الجزائي للأهلي

وكان الأهلي قد أعلن قبل قليل رحيل يايسله عن تدريب الفريق، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي خلال الفترة المنصوص عليها في العقد.

إنجازات لافتة مع «الراقي»

وتولى الألماني ماتياس يايسله، البالغ من العمر 38 عاماً، تدريب الأهلي عام 2023، وقاد «الراقي» للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين في 2025 و2026، إضافة إلى لقب كأس السوبر السعودي 2025.

افتتاح قوي لمشوار نيوكاسل

ويستهل نيوكاسل يونايتد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» بمواجهة قوية أمام ليفربول على ملعب «سانت جيمس بارك»، يوم 23 أغسطس الجاري.