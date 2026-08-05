خضع النجم المصري محمد صلاح للفحص الطبي في نادي طرابزون سبور، بعد ساعات من وصوله إلى تركيا، اليوم (الأربعاء)، تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد الرسمي.

ونشر نادي طرابزون عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخضوع صلاح للكشف الطبي، الذي اجتازه نجم ليفربول السابق بنجاح.

حفل توقيع تاريخي

وفي بيان رسمي، قال نادي طرابزون: «بخصوص لاعبنا الجديد محمد صلاح، ستقام مراسم التوقيع في ملعب «بابارا بارك» غداً الخميس، في تمام السابعة والنصف مساءً».

وأضاف البيان: «ندعو جميع جماهيرنا للحضور إلى ملعبنا «بابارا بارك» مرتدين قمصان الموسم الجديد، لنشهد معاً لحظة تاريخية ونخطو الخطوة الأولى في هذه الرحلة التي لا تُنسى».

تفاصيل الصفقة

وبحسب تقارير صحفية تركية، سيوقع النجم المصري عقداً لمدة عامين، براتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 5 ملايين يورو، فضلاً عن حصوله على 25% من عائدات بيع قمصانه.