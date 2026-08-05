كشفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الأربعاء)، عن تلقي الوزير عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد قاليباف دعوة لزيارة باكستان، مبينة أن الترتيبات النهائية لم تُستكمل بعد.



وقالت الخارجية الإيرانية: تلقينا رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها، مضيفة: لدخول المرحلة الثانية بعد التفاهم مع عمان نحتاج تقييم استعداد أمريكا لتنفيذ التزاماتها.



وأشارت إلى أنه بموجب التفاهم مع عمان سيغلق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي بالمياه العمانية، مبينة أن المسار الجديد مصمم لمرور السفن التجارية بمياه إيران الإقليمية دخولاً وعبر أجزاء منها خروجاً. وذكرت أن المسار الجديد المتفق عليه مع عمان في مضيق هرمز مؤقت لكنه قد يستمر شهرين إلى أربعة أو أكثر.



في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تواصل فرض الحصار على إيران، موضحة أن قواتها حولت مسار 48 سفينة تجارية وأعطبت سفينتين واعتلت أخريين في إطار الحصار المفروض على إيران.



من جهة أخرى، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، تلقيها بلاغاً عن حادث بحري وقع على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية، بعد سماع دوي انفجار بالقرب من ناقلة نفط كانت تعبر المنطقة.



وذكرت الهيئة، في إشعار ملاحي، أن ربان الناقلة أفاد بسماع انفجار قوي على مقربة من السفينة، مؤكداً أن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، فيما لم تُسجل أي آثار أو أضرار بيئية جراء الحادث، مبينة أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن سبب الانفجار أو الجهة المحتملة المسؤولة عنه.