أتلف مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، اليوم (الأربعاء)، 4141 لغماً من مخلفات الحرب في مديرية ميدي بمحافظة حجة.



وقال مدير عام المشروع، أسامة القصيبي: «إن هذه العملية تعد الأولى في المحافظة منذ بدء العمل فيها في سبتمبر الماضي، موضحاً أن عشر فرق ميدانية تنتشر في المواقع الأكثر تضرراً من الألغام فيها».

ألغام جرى اتلافها في حجة

وأضاف: «أنجزت فرقنا أعمال تطهير ما مجموعه 4,210,134 متراً مربعاً من الأراضي في ميدي، وقامت بنزع وإزالة 153 لغماً مضاداً للأفراد، و2,669 لغماً مضاداً للدبابات، و142 عبوة ناسفة، و8,285 قطعة من الذخائر غير المنفجرة حتى اليوم»، مبيناً أن عملية الإتلاف التي نفذها الفريق (مسام 39) تمت وفق المعايير الفنية الدولية بعمليات التخلص من الألغام والمخلفات الحربية.



وأشار القصيبي إل0ى أن هذه العملية ستتلوها عمليات أخرى وفق جدول زمني معتمد، معرباً عن شكره وتقديره للسلطات المحلية في المحافظة على تعاونها مع المشروع، وتقديم كافة أوجه العون والمساندة في سبيل تمكين المشروع من أداء واجبه الإنساني لضمان الأمان والسلامة للمدنيين، وتمكينهم من العيش في بيئة خالية من الألغام والمخلفات الحربية.



وكان مشروع «مسام» نزع ما مجموعه 578,226 من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في كافة المديريات التي يعمل فيها المشروع منذ تأسيسه في منتصف العام 2018 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، في حين تبلغ المساحة الإجمالية المطهرة 83,7 مليون متر مربع.