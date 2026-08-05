يُرصد بعد منتصف ليل اليوم (الأربعاء) القمر في طور التربيع الأخير لشهر صفر، ويظهر نصف قرصه مضاءً، بعد أن أكمل نحو ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر القمري.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هذه المرحلة تُعد من أفضل الأوقات لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة؛ إذ تبرز الجبال والفوهات بوضوح على امتداد الحد الفاصل بين جانبيه المضيء والمظلم، بفعل تباين الضوء والظلال، مما يوفر فرصة مثالية للرصد والتصوير الفلكي.

وأفاد بأن القمر سيواصل ارتفاعه في السماء حتى فجر الخميس، قبل أن يغرب ظهرًا بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن متابعة هذه المرحلة تساعد على فهم تطور أطوار القمر وحركته الشهرية، مع انتقاله تدريجيًا إلى طور الهلال ثم المحاق، وصولًا إلى الاقتران وبداية شهر ربيع الأول 1448هـ.