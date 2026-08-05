واصل حكام دوري روشن للمحترفين معسكرهم الخارجي المقام في مدينة فيتوريا الإسبانية، الذي يستمر حتى 9 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي 2026 - 2027.



واستهل الحكام برنامجهم اليومي بمحاضرة نظرية قدّمها المحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ميلوراد ماجيتش، استعرض خلالها أحدث التعديلات على قانون كرة القدم، وآليات توحيد تفسيرها وتطبيقها، إلى جانب مناقشة عدد من الحالات التحكيمية العملية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.



واختُتم البرنامج بحصة لياقية مكثفة تضمنت تدريبات السرعة والتحمل والتغير في الاتجاه، ضمن برنامج رفع الجاهزية البدنية للحكام قبل انطلاق المنافسات.



ويضم المعسكر (43) حكمًا، بواقع (14) حكم ساحة، و(29) حكمًا مساعدًا، ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تغطي المحاور التحكيمية، من أبرزها: تعديلات قانون كرة القدم، والتدريب على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ولمسة اليد، والمخالفات التكتيكية، والتمركز وقراءة اللعب، وإدارة المباريات، إلى جانب اختبارات في اللغة الإنجليزية وقوانين اللعبة.