أحدث انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور صدى واسعا في الأوساط الرياضية والمالية التركية، إذ انعكس الإعلان عن الصفقة على سهم النادي في بورصة إسطنبول بارتفاع محدود بلغ نحو 2%، رغم كثافة التداولات والاهتمام الكبير من المستثمرين. ويعكس الأداء المتحفظ للسهم أن الأسواق كانت قد استبقت الإعلان الرسمي، بعدما شهدت أسابيع من المضاربات على خلفية توقع إتمام الصفقة.



وتتجاوز قيمة انضمام صلاح الجانب الفني، إذ يرى النادي التركي أن وجود أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية يمكن أن يفتح آفاقًا تجارية جديدة عبر زيادة عوائد الرعاية، وتنشيط مبيعات القمصان، وتعزيز الحضور الجماهيري والإعلامي، إضافة إلى دعم فرص النادي في البطولات الأوروبية بعد تأهله إلى الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027 عقب احتلاله المركز الثالث في الدوري التركي.



وانضم صلاح، البالغ 34 عامًا، إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر بعد مسيرة ناجحة مع ليفربول استمرت 9 مواسم، سجل خلالها 257 هدفًا في 442 مباراة وتوج خلالها بدوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإنجليزي الممتاز. ويحصل اللاعب بموجب عقد يمتد لعامين على راتب سنوي يقدر بـ17 مليون يورو، بينما تبقى تفاصيل المكافآت والعوائد التجارية المرتبطة بالصفقة غير معلنة.



ورغم الزخم الكبير، يترقب المستثمرون ترجمة هذه الصفقة إلى نتائج مالية ورياضية ملموسة، إذ تظل أسهم الأندية شديدة التأثر بالإنجازات داخل الملعب، وليس فقط بقيمة الأسماء التي تنضم إليها.