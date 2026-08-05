شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، في الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة، إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وخلال الاجتماع، بحث الوزير مع نظرائه الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك، وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة.

وأكد الوزراء أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقَي هرمز وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية فيهما، ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مثمنين مبادرة المملكة العربية السعودية في إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة الدوليتين.

وناقش الوزراء الجهود المبذولة لخفض التصعيد ومعالجة التحديات الأمنية الراهنة، وضرورة مواصلة دعم الحلول الدبلوماسية، وجهود الوساطة الباكستانية القطرية، وتعزيز كل ما من شأنه احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.