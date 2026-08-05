سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاعب المنتخب البلجيكي جيريمي دوكو باستخدام علاج يحتوي على مادة الكورتيزون خلال مشاركته في كأس العالم 2026، رغم إدراج هذه المادة ضمن قائمة المواد الخاضعة للرقابة في لوائح مكافحة المنشطات، وذلك بعد حصوله على استثناء طبي رسمي.



وجاءت الموافقة عقب تعرض جناح مانشستر سيتي لمضاعفات صحية حادة خلال البطولة، حيث كشف دوكو عبر قناته على موقع يوتيوب أنه عانى من عدوى تنفسية شديدة أثرت في قدرته على الحركة والتنفس، ووصلت حالته إلى درجة اضطر فيها إلى دخول المستشفى.



وأوضح اللاعب البلجيكي أنه واجه صعوبة كبيرة في التنفس، مشيراً إلى أنه بدأ في سعال الدم قبل نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة سياتل عقب المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام مصر.



وبحسب ما نقلته صحيفة «لا ديرنيير أور» البلجيكية، فقد أظهرت الفحوصات الطبية وجود سوائل في رئتي اللاعب، ما دفع الأطباء إلى وصف علاج يتضمن مادة الكورتيزون للمساعدة في السيطرة على حالته وتسريع تعافيه.



ويأتي استخدام دوكو لهذه المادة بعد حصوله على «إعفاء للاستخدام العلاجي»، وهو إجراء معتمد في قوانين مكافحة المنشطات يتيح للرياضيين تناول مواد محظورة عند وجود ضرورة طبية مثبتة، بشرط عدم توفر بديل علاجي مناسب وألا يمنح العلاج أي أفضلية تنافسية غير عادلة.



وأكدت التقارير أن العلاج كان ضرورياً لمساعدة دوكو على تجاوز الإصابة الصحية التي تعرض لها، قبل أن يستعيد جاهزيته ويعود للمشاركة مع المنتخب البلجيكي في بقية منافسات البطولة.



وكان المنتخب البلجيكي قد أنهى مشواره في كأس العالم 2026 عند الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام إسبانيا، فيما لم يتمكن دوكو من تسجيل أي هدف أو صناعة أي تمريرة حاسمة خلال مشاركته في البطولة.