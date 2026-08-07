واصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو في جمهورية الصومال الفيدرالية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال شهر يوليو 2026م، (283) مريضاً من بينهم (165) مريضاً حصلوا على (1023) جلسة غسيل كلوي مجدولة و(11) جلسة إسعافية، بينما تلقى (118) مريضاً خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور (58%)، ونسبة الإناث (42%)، بينما شكلت نسبة النازحين (9%)، والمقيمين (90%) واللاجئين (1%).

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لرفع إمكانات القطاع الصحي ومحاولة تخفيف معاناة الشعب الصومالي.