انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 12.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10,833.18 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 255 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.



الأكثر ارتفاعاً



كانت أسهم شركات الأسماك، والمسار الشامل، والوسائل الصناعية، ورسن، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مسك، ومتكاملة، وإكسترا، وجبسكو، والعربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و-9.27%.



فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، والوسائل الصناعية، وأرامكو السعودية، ومهارة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، ومعادن، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً 156.85 نقطة ليقفل عند مستوى 21,667.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت مليوني سهم.